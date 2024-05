Karstadt-Areal am Ku'damm bekommt laut Senat nur noch ein Hochhaus

Eigentlich hätten auf dem Karstadt-Grundstück am Kurfürstendamm zwei Hochhäuser gebaut werden sollen. Doch den Ideenwettbewerb eingeleitet hatte René Benkos Unternehmen Signa - das ist jetzt pleite. Der Senat verändert den Plan deshalb nun.

Das Karstadt-Areal am Kurfürstendamm 231 soll nur noch mit einem statt zwei Hochhäusern bebaut werden dürfen. Das sagte der Berliner Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) nach der Senatssitzung am Dienstag. Es sei ein Neustart, so Gaebler.

Mit dem nun beschlossenen Rahmenplan für das Gelände in der City West reduziert der Senat die zunächst mit dem bisherigen Eigentümer Signa vereinbarten Hochhauspläne. Für das Areal Kudamm 231 hatte im vergangenen Jahr ein dänisches Architekturbüro einen Wettbewerb gewonnen. Sein Entwurf beinhaltet zwei Hochhäuser, jeweils 80 beziehungsweise 134 Meter hoch. Den Wettbewerb eingeleitet hatte als Karstadt-Eigentümer das Unternehmen Signa Real Estate, das gehörte dem österreichischen Immobilienunternehmer René Benko. Inzwischen meldete Signa allerdings Insolvenz an.