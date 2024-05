Auf der Autobahn 111 hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Dabei wurden laut Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mehrere Menschen verletzt.



Die Autobahn war nach dem Unfall für etwa zwei Stunden stadtauswärts in Höhe Heckerdamm voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Nebenfahrbahn geleitet. Der Rückstau reichte zurück bis zum Kreuz Schöneberg auf der A100.



Gegen 17 Uhr teilte die VIZ auf X mit, dass die Sperrung aufgehoben wurde. Die Unfallstelle sei inzwischen vollständig geräumt worden.