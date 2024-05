Insgesamt seien seit Oktober vergangenen Jahres 57,6 Millionen Kubikmeter Wasser in den See geflossen, hieß es von der Leag. Der Wasserstand sei dadurch um 3,4 Meter gestiegen und liege aktuell bei 61,3 Metern. Das Flutungsziel liegt bei 62,5 Metern.

Der Cottbuser Ostsee entsteht auf dem Gelände des früheren Tagebaus Cottbus-Nord und soll der größte künstliche See in Deutschland werden. Der endgültige Wasserstand soll nach Prognosen der Leag in einem Jahr erreicht haben. Voraussetzung dafür seien ein feuchter Herbst und ein feuchtes Frühjahr, hieß es im April. Bei längerer Trockenheit könne es auch länger dauern, bis der See voll geflutet sei.