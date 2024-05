Die Badesaison in Brandenburg hat offiziell begonnen. In mehreren Freibädern im Land wird am Mittwoch gemeinsam angebadet, der 15. Mai ist der offizielle Termin zum Start der Badesaison nach der Badegewässeverordnung des Landes. Einige Freibäder hatten allerdings schon vor dem offiziellen Termin geöffnet, beispielsweise das in Karstädt (Prignitz).

Am Mittwoch wird beispielsweise in den Freibädern in Forst (Spree-Neiße) und in Calau (Oberspreewald-Lausitz) die Saison eröffnet. Beide Bäder haben zunächst nur Nachmittags geöffnet, der ganztägige Betrieb beginn in den Sommerferien bzw. im "Hochsommer" (Forst).



Ebenfalls am Nachmittag startet das Strandbad Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) in die Saison. Auch das Naturbad in Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) öffnet nach gut anderthalb Jahren wieder. Dort hatte sich die Folie vom Beckenboden gelöst, die Reparaturen zogen sich über längere Zeit.

Einige Freibäder öffnen erst in den kommenden Tagen: Das Perleberger Freibad (Prignitz) beispielsweise erst am 24. Mai, in Nauen und dem Naturbad Premitz (beides Havelland) geht es am Samstag (18. Mai) los.