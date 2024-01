Drei alkoholisierte Männer haben an Silvester in der Rettungsstelle eines Krankenhauses in Berlin-Lichtenberg Klinikpersonal angegriffen und verletzt. Zudem bedrohten sie die Mitarbeiter verbal, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Polizisten nahmen die drei Männer in Präventivgewahrsam und durchsuchten sie. Dabei fanden sie Betäubungsmittel. Zudem wurde den Tatverdächtigen Blut abgenommen.

In der Silvesternacht gab es in Berlin vermehrt Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr. Zudem befanden sich die Mitarbeitenden der Rettungsstellen in einem Dauereinsatz. Allein im Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn-Hellersdorf seien 22 mindestens Patienten mit Böllerverletzungen versorgt worden, hieß es am Neujahrstag. Sie hätten schwere Augenverletzungen, Brandwunden und Sprengverletzungen an Händen oder Gesicht erlitten.