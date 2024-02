In der Prignitz sind die ersten Störche schon zurückgekehrt. Dem Prignitzer Weißstorch-Experten Falk Schulz wurden in dieser und vergangene Woche Sichtungen aus Garsedow und rund um Lenzen gemeldet. Laut Falk Schulz sind es Störche, die schon einmal in der Prignitz waren - darauf deute die frühe Ankunft hin.

In der Winterjacke wird es jetzt langsam zu warm, der erste Cappuccino draußen schmeckt schon wieder, mancherorts stecken Blümchen bereits die Köpfe hervor. Ist der Frühling in Berlin und Brandenburg so langsam da?

Dabei könne es sich um Störche handeln, die im nicht so entfernten Südeuropa überwintert hätten. "In Lenzen trifft sich jedes Jahr im Frühjahr ein vermeintliches Paar. Der erste Storch stammt aus dem Zoo Nürnberg, der zweite ursprünglich aus Mödlich", so Schulz. Bei letzterem wissen die Experten, dass er den Winter regelmäßig auf einer Mülldeponie in Spanien verbringt. Beim Storch, der ursprünglich aus dem Zoo in Nürnberg kommt, gebe es keine Informationen zum Überwinterungsort.

"Die beiden tun zu Anfang der Brutsaison so, als ob sie ein Paar sind, später trennen sie sich", sagt Falk Schulz.