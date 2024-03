Messer und Reizgas am Wochenende in einigen Bahnhöfen verboten

Das Mitführen von Reizgas, Messern oder anderen gefährlichen Gegenständen ist am bevorstehenden Wochenende an mehreren Berliner Bahnhöfen untersagt. Das teilte die Bundespolizeidirektion Berlin am Mittwoch mit, die ein entsprechendes Verbot erlassen hat.



Dadurch sollen Gewaltstraftaten verhindert sowie Mitreisende und Polizeibeamte geschützt werden. Die Zahl festgestellter Gewaltdelikte auf Bahnanlagen bewegt sich der Polizei zufolge seit Jahren auf anhaltend hohem Niveau.