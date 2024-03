Klimaaktivisten der sogenannten Letzten Generation haben am Samstagnachmittag versucht, die Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain zu blockieren. Nach Polizeiangaben handelte es sich um etwa 125 Demonstranten. Die Aktivisten stellten und setzten sich immer wieder auf die Straße. Die 200 eingesetzten Beamten setzen die Demonstranten wegen Nötigung fest.



Zu Wochenbeginn hatten die Aktivisten für diesen Samstag Proteste in zehn deutschen Städten angekündigt - allerdings mit einer neuen Strategie. Statt sich auf Straßen festzukleben, wollen sie den Verkehr durch sogenannte Ungehorsam-Versammlungen blockieren.