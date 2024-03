Bei einem schweren Autounfall in Berlin-Tiergarten sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagabend knapp 100 Meter von der Ausfahrt des Tiergartentunnels entfernt. Gegen 19:20 Uhr bog demnach ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Auto von der Ben-Gurion- in die Tiergartenstraße ab, dabei kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 31-Jährigen, der aus dem Tiergartentunnel kam.

Der 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, vier Jugendliche, die mit ihm im Auto saßen, wurden ambulant behandelt. Auch der 31-Jährige und seine ein Jahr jüngere Beifahrerin wurden vor Ort ärztlich betreut.

Eines der Fahrzeuge krachte gegen einen Laternenmast, der von den Einsatzkräften auf den Boden gelegt werden musste, damit er nicht umfällt.