HG Berlin-Pankow Dienstag, 19.03.2024 | 17:45 Uhr

"In diesem Jahr ist das am 20. März um 04:06 Uhr der Fall. Im vergangenen Jahr begann der Frühling zwar auch am 20. März, allerdings erst um 22:24 Uhr."

In diesem Zusammenhang und im direkten Vergleich der Datumsangaben ist diese Aussage schon richtig.

Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass wir dieses Jahr 2024 ein Schaltjahr haben und ohne den Korrekturtag hätten wir dann am 21.März um 4:06 Uhr "erst" Frühlingsanfang. Wir sind dieses Jahr also später dran.



Egal, ich freue mich auf den Frühling und die Natur.