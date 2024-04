Nach einem großflächigen Stromausfall in Cottbus am Samstagnachmittag ist die Versorgung am Sonntagmorgen größtenteils wieder hergestellt. Das teilte die Leitstelle Lausitz mit.

Sechs Stunden lang fehlte ab Samstagmittag nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in Branitz, Merzdorf und entlang des Stadtrings sowie in der Franz-Mehring-Straße zahlreichen Haushalten der Strom. Auch in der Nacht kam es immer wieder zu Problemen.

Die Leitstelle spricht von sechs defekten Trafostationen als Ursache. Warum diese ausfielen, sei aber noch unklar. Die Haushalte werden aktuell noch unter anderem durch Notstromaggregate versorgt.