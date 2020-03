Berliner Zoo in der Corona-Krise

Im Berliner Zoo herrscht vor den Gehegen seit fast zwei Wochen Totenstille. "Manche Tiere vermissen die Besucher ein bisschen", sagt Sprecherin Philine Hachmeister. "Gerade die Affen beobachten ganz gerne Menschen." Auch andere Tiere wie Robben oder Papageie fänden es spannend, wer da so vorbeikommt. "Für sie ist das jetzt ein Stück weit langweilig." Weitaus schlimmer aber trifft die Corona-Krise Zoo und Tierpark wirtschaftlich. Das finanzielle Polster reicht ohne Eintrittsgelder nicht ewig.

In Zoo, Tierpark und Aquarium leben rund 30.000 Tiere. "Besucher sind unsere Haupteinnahmequelle", sagt Hachmeister. Das Wirtschaftliche sei deshalb nun die größte Sorge und Herausforderung. "Alle bei uns sind angespannter, weil die Lage so ungewiss ist - vor allem, wie lange das jetzt noch so gehen soll", ergänzt sie. "Wir mussten für einen Teil unserer Belegschaft Kurzarbeit anmelden."

Aber noch etwas tut vielen Mitarbeitern in der Seele weh - zum Beispiel die Panda-Zwillinge als Attraktion des Zoologischen Gartens. "Jedes Mal denken wir: Das müssten die Besucher jetzt live sehen. Nicht, dass wir irgendwann wieder öffnen und dann sind die kleinen Pandas schon ganz groß." Zoo und Tierpark versuchten nun zumindest online, die Berliner am Alltag in den Gehegen teilhaben zu lassen.