Der Evangelische Friedhofsverband Berlin-Stadtmitte will ab Donnerstag seine insgesamt 46 Friedhöfe vorläufig wieder öffnen. Sie sollen wochentags zwischen 8 und 13 Uhr und am Wochenende voraussichtlich ganztags offen stehen, teilte der Verband am Dienstag in Berlin mit.



"Wie die Politik so justieren auch wir täglich nach, um uns den Umständen entsprechend anzupassen", sagte Geschäftsführer Tillmann Wagner: "Wir öffnen ab Donnerstag zunächst probeweise und bitten die Friedhofsbesucher um angemessenes Verhalten, so dass wir die Öffnung beibehalten können."