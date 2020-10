Der Landkreis Prignitz hat am Donnerstag die kritische Marke von 50 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Ab sofort ist der Landkreis Corona-Risikogebiet. Somit greifen strenge Beschränkungen.

Landrat Torsten Uhe (parteilos) appellierte an die Bürger, die jetzt für die nächsten zehn Tage festgelegten Maßnahmen strikt einzuhalten. "Es liegt in unser aller Interesse, dass das Infektionsgeschehen wieder unter die 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner kommt, sonst müssten weitere verschärfte Regelungen erlassen werden", sagte er.

Auch die Prignitz ist seit Donnerstag Corona-Risiko-Gebiet. Wie die kreisfreie Stadt Cottbus und die Kreise Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz hat die Prignitz den Inzidenzwert von 50 Infizierten je 100.000 Einwohner überschritten. Das teilte am Donnerstagnachmittag die Kreisverwaltung mit. Insgesamt seien im Prignitz-Kreis derzeit 68 Menschen an Corona erkrankt, hieß es vom Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz liege bei 60,4.

Das Landesgesundheitsministerium hatte am Donnerstag acht Neuinfektionen und eine 7-Tage-Inzidenz von 30,2 für die Prignitz gemeldet. Nach Angaben von Ministeriumssprecher Gabriel Hesse kann es jedoch zu einem Meldeverzug von einem Tag zwischen Landkreisen und dem zuständigen Landesamt kommen.



Das Infektionsgeschehen sei diffus, sagte Gesundheitsdezernentin Danuta Schöhardt. Eine größere Anzahl an postiven Fällen hatte es vor einigen Tagen nach einer Geburtstagsfeier in der Prignitz gegeben, auch eine Infektion in einer Förderschule in Pritzwalk zog einige Coronafälle nach sich.



Zur Verstärkung des Gesundheitsamtes wurden jetzt fünf Soldaten der Bundeswehr angefordert. Auch die Zahl der DRK-Hilfskräfte wurde aufgestockt. Die mobile Corona-Teststrecke zieht nächste Woche von Perleberg nach Wittenberge um, weil die Perleberger Sporthalle nach den Ferien wieder für den Schulsport und den Vereinen genutzt werden soll.