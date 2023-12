An der Tanke in Brandenburg - "Wenn die Ukrainer kommen, dann werden Türen und Tore geöffnet"

Mi 13.12.23 | 15:18 Uhr | Von Anna Bordel

Bild: rbb/Sophia Bernert

Fast jeder kommt mal an der Tanke vorbei. Zwei rbb|24-Reporter sprechen Leute an der Zapfsäule in Brandenburg an und fragen, was sie umtreibt. Heute: eine Rentnerin, die links wählt, aber manchmal rechts denkt.

Wer: Rentnerin aus Potsdam

Alter: 76 Jahre

Uhrzeit: 11:05 Uhr

Getankt: 24 Liter Benzin

Wohin: fährt mit Freundinnen in die Pilze

Die Wahl in einem Jahr in Brandenburg spielt für mich schon jetzt eine Rolle. Ich werde links wählen. Wie immer. Auf keinen Fall AfD. SPD kann man aber inzwischen auch nicht mehr wählen und die Grünen sowieso nicht. Die sind aus meiner Sicht fast zu einer Kriegspartei geworden. Ich bin komplett dagegen, in die Ukraine Waffen zu liefern. Ich glaube, dass man hätte Angst haben müssen, weil die AfD so erstarkt ist. Aber jetzt gibt es ja Sahra Wagenknecht, die gleicht das ein bisschen aus. Ich glaube, dass die AfD deshalb hier nicht das große Sagen haben wird. Sahra Wagenknecht holt viele Leute ab. Die Linken werden sich wieder mit der SPD zusammenschließen müssen im nächsten Jahr, um überhaupt noch irgendwo Einfluss nehmen zu können.

Die 76-Jährige spricht langsam, macht vor fast jedem Satz eine lange Pause. Manchmal redet sie so leise, dass der Lärm des Autossaugers nebenan ihre Worte schluckt. Eigentlich wollte sie gar nicht reden, tut es aber dann doch.

Ich wohne seit 43 Jahren in der gleichen Wohnung, zwei Zimmer. Da hat sich vieles geändert. Großes Haus, mal sehr beliebt gewesen dieses Wohnobjekt. Mittlerweile wohnen hier viele Menschen, die woanders herkommen. Was wir schätzen, also Ordnung, Sauberkeit und Ruhe – das ist denen nicht so geläufig. Da bin ich eigentlich richtig sauer. Auf die Politik, die das verantwortet, dass diese Menschen da eine Drei-Raum-Wohnung bekommen, den Dreck machen, zu faul sind, sich auch mal an der Flurwoche zu beteiligen. Andere suchen kleine, bezahlbare Wohnungen. Die stehen außen vor. Aber wenn die Ukrainer kommen, dann werden Türen und Tore geöffnet. Sie schicken ihre Kinder in die Schule, was sicherlich Geld kostet und sie selber machen sich einen guten Tag. Ich finde das ungerecht anderen Bürgern gegenüber, dass solche Wohnungen, dahin vergeben werden und na ja... Mehr möchte ich dazu nicht sagen.

Sie dreht sich weg. Sie weiß, dass sie da etwas sagt, dass aufstößt bei anderen. Ihr scheint es nicht geheuer, weiter darüber zu sprechen, dass die ukrainischen Familien ihr in ihrem Haus nicht recht sind. Das Gespräch geht dann aber doch noch ein bisschen weiter. Ich interessiere mich schon für internationale Krisen, höre Radio und sehe Fern. Ich informiere mich in der Zeitung natürlich, die ich mir bald aber auch nicht mehr leisten kann. Es ist so teuer geworden. Jetzt gerade der Nahe Osten, warum ist das so? Wer ist da eigentlich Schuld oder warum muss es da einen Krieg geben? Ich versuche das zu begreifen, aber leider werde ich von den Medien nur einseitig informiert. Damit meine ich, dass Israel in Schutz genommen wird. Sicherlich sind die berechtigt, da zu leben. Aber man muss auch den Palästinensern die Möglichkeit geben, in Ruhe zu leben. Palästinenser sind nicht mit Hamas gleichzusetzen. Das finde ich nicht richtig.

Diese Proteste in Berlin (zum Israel-Konflikt, Anm. d. Red.), das sind Auseinandersetzungen, die bei uns in Deutschland durchgeführt werden und dazu hätte es gar nicht erst kommen müssen. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, wie man es hätte abwenden können. Dafür mache ich schon die Politik verantwortlich. Diese Menschen haben sie nicht in den Griff bekommen. Ich komme zwar mit meiner Rente zurecht. Aber um eine Woche in den Urlaub zu fahren, gehe ich zusätzlich arbeiten - saisonbedingt. Da stehe ich dann in so einer Spargelbude und verkaufe regionale Produkte. So verdiene ich mir mein Urlaubsgeld und eine kleine Reserve. Materiell gesehen geht es meinen Freundinnen ein bisschen besser als mir. Aber schauen Sie, ich fahre ein kleines Auto, das kann ich mir leisten. Ich muss also nicht darben.

rbb|24 will mit den Gesprächsprotokollen, die "An der Tanke" entstanden sind, Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben die Meinungen der Gesprächspartner wieder. Dieses Gespräch führte Anna Bordel, rbb|24