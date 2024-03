An der Tanke in Brandenburg

Fast jeder kommt mal an der Tanke vorbei. Zwei rbb|24-Reporter sprechen Leute an der Zapfsäule in Brandenburg an und fragen, was sie umtreibt. Heute: ein Angermünder, der sich für die Dörfer in der Uckermark einsetzt.

rbb|24 will mit den Gesprächsprotokollen, die "An der Tanke" entstanden sind, Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben die Meinungen der Gesprächspartner wieder.

Die Gasrechnung wird teurer, die Energiekosten werden immer teurer. Also die Nebenkosten allgemein. Wenn man einkauft, merkt man auch, dass man weniger im Korb hat. Man zahlt viel mehr Geld. Ja, also das ist das Problem.

Zum Beispiel die Grünen. Wenn ich sehe, was sie in der Bundesregierung veranstalten, auch die SPD, FDP natürlich miteingeschlossen. Dann sehe ich, dass die Wirtschaft immer mehr nach unten geht, sage ich mal. Und wenn ich die ganze Energie-Geschichte sehe, was sie machen wollen - Atomkraftwerke abschalten, die für mich wichtig sind. Die Windenergie, die erneuerbaren Energien, sind keine zuverlässigen Energien. Wir kaufen teure Energie dazu, was auch Atomstrom ist. Und wir brauchen nun mal Strom in der Wirtschaft. Und das macht mir Angst.

Er bietet einen Zigarillo aus einer unberührten Schachtel an und steckt sich selbst einen an. Zunächst wirkt er zurückhaltend. Er habe doch "eigentlich gar nichts zu sagen".

Ich komme aus Angermünde und arbeite hier in Prenzlau. Ich lebe sehr gern in Brandenburg, weil wir auch viele Seen und Wälder haben. Die Infrastruktur stimmt noch bei uns. Gut, wenn ich mal einen großen Einkauf machen will, dann fahre ich nach Berlin. Es ist nun mal so: Wir bekommen nicht mehr alles in der Uckermark, so wie wir es haben möchten. Aber doch, ich fühle mich hier wohl.

Wir waren bei meiner Tochter in Dresden, sie studiert Medizin, ist Ärztin. Die wissen nicht, ob sie übernommen wird, wenn sie fertig ist mit ihrer Facharztausbildung. Das dürfte doch heutzutage kein Thema sein.

Wir haben Ärztemangel überall. Da müssten die sich eigentlich keine Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz. Natürlich - da müsste es eine andere Strukturierung geben. Zum Beispiel denke ich mal, dass wir auch viele Ärzte hier auf dem Land brauchen. Speziell merken wir, wir haben kaum noch Zahnärzte, wir haben Allgemeinärzte, die altern alle und keine Nachkommen sind mehr da. Das ist eigentlich traurig, dass das so in unserer Gesellschaft überhaupt stattfindet.