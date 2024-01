An der Tanke in Brandenburg

Fast jeder kommt mal an der Tanke vorbei. Zwei rbb|24-Reporter sprechen Leute an der Zapfsäule in Brandenburg an und fragen, was sie umtreibt. Heute: Ein Speditions-Unternehmer aus Cottbus klagt über seine wirtschaftliche Lage.

Ich komme aus Cottbus und fahre jetzt nach Dahme zum Steuerbüro. Ich bin Transportunternehmer, habe LKWs - und die laufen quasi alle in München. Das heißt, ich bin von Sonntag bis Samstag fast nur in München. Ich habe hier aber noch meine Wohnung und mein Büro.

Mittlerweile sind es 25 Jahre, wo ich selber mitfahre, wo ich nur auf Montage bin, wo das Privatleben total eingebüßt hat. Wenn ich Samstagmittag nach Hause komme, mache ich Büro bis Samstagabend. Sonntag früh Tasche packen, wieder weg. Vor fünf Jahren habe ich mal eine Woche Urlaub gemacht. Das war alles in 25 Jahren. Die Familie hat total darunter gelitten - meine Frau ist weg. Die Erste, die Zweite, die Dritte, die Vierte. So ist das. Das hat mit Leben nichts mehr zu tun.

Überhaupt. Bayern und Brandenburg im Vergleich? Schwierig. Von der Industrie her - was man so alles baut und bauen möchte. Die Politik versteift sich zu sehr auf die großen Firmen und Konzerne - die Chinesen zum Beispiel, die man nach Dresden holen will. Und die Kleinen - wie gesagt - alles, was da auf der untersten Ebene ist, geht wirklich erbarmungslos krachen. Ja, es werden dort Arbeitsplätze geschaffen. Aber was nützt es, wenn ich 400 Arbeitsplätze schaffe und 5.000 schaffe ich wieder ab?

Wenn ich Bayern und Brandenburg vergleiche - das ist ein himmelweiter Unterschied. Auch, wenn ich meine Familie anschaue. Meine Eltern sind Rentner in Brandenburg. Ihre Rente ist weit weg von dem, was man in Bayern bekommt.

Mein einziger Vorteil ist, dass ich eben in München arbeite. Dass ich da noch mein Geld verdiene und mein Auftraggeber mich nicht im Stich lässt. Der sagt, wir müssen alle zusammen durchhalten. Das ist eine große Firma, sagt er, wir werden dich unterstützen, so lange, wie's geht. Bis der Markt wieder besser wird. Damit du irgendwann deine Rente mal erlebst (lacht leise) .

Die ganze Ausländerpolitik , die man hier macht - man kann es doch jeden Tag in den Nachrichten lesen, wo man eigentlich unser Steuergeld verschenkt. Warum muss der Renter bis 67 arbeiten und kriegt dann nur seine 800 Euro? 24 Milliarden hat uns der Ukraine-Krieg schon gekostet. Jetzt kommt der nächste Krieg. Frau Baerbock fliegt über die ganze Welt. Da hat sie schon wieder 38 Millionen hinterlassen bei den Palästinensern. Ich meine, was soll das noch alles?

In der Politik muss sich etwas tun. In den 30 Jahren nach der Wende haben wir das Land so weit runtergebracht. Da braucht man sich nach 30 Jahren nicht zu wundern, dass irgendwann mal eine Partei kommt, die sagt: Jetzt drehen wir den Spieß rum. Wir wollen kein Schwarz, wir wollen kein Grün, kein Rot. Die Leute sind einfach unzufrieden im Osten.

Er fühlt sich inzwischen merklich wohler beim Sprechen. Überlegt nicht mehr so lang wie am Anfang. Spricht lauter und deutlicher.

Die Anstands-Lacher sind jetzt nicht mehr zu hören.

Wenn ich auf die Nachrichten gucke: Ich sehe, dass die Leute aus dem anderen Kontinent rüberkommen, sich hier als Asylanten melden, ihr Geld kriegen und dann wieder weg sind. Wenn ich überlege, was meine Angestellten an Lohn bekommen. Die müssen in Deutschland leben und arbeiten. Das kann so nicht weitergehen. Das ist Volk ist unzufrieden, total.

Die einzige, die für mich wirklich kompetent ist als Politikerin, selbst als Bundeskanzlerin, ist die Frau Weidel. Sie hat einen Doktortitel, hat studiert. Das Land muss regiert werden von Politikern, die auch studiert haben. Die wissen, was sie erzählen.

Aber doch nicht das, was diese Regierung erzählt. Die haben noch nie in ihrem Leben gearbeitet. Schauen Sie sich Herrn Habeck an - Kinderbuchautor - was soll das denn? Genauso unsere gute Außenministerin. Hübsche Frau, kann man nicht meckern.

Ich frag nur: Was hat sie denn? Was hat sie denn gemacht? Hat die mal gearbeitet? Die muss doch fürs Volk sprechen! Und nicht für die ganze Welt! Es funktioniert so nicht. Es geht so nicht.