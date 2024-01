An der Tanke in Brandenburg - "Ich finde, dass die AfD wirklich fürs Volk ist"

Mi 03.01.24 | 19:04 Uhr | Von Jonas Wintermantel

Bild: rbb/Sophia Bernert

Fast jeder kommt mal an der Tanke vorbei. Zwei rbb|24-Reporter sprechen Leute an der Zapfsäule in Brandenburg an und fragen, was sie umtreibt. Heute: ein 23-Jähriger, der es sich nicht verbieten lassen will, Verbrenner-Motor zu fahren.

Wer: Mann aus Neuruppin

Alter: 23 Jahre

Uhrzeit: 9:30 Uhr

Fahrzeug: weißer Skoda Octavia

Getankt: Benzin für 30 Euro und eine Packung Zigaretten





Die wirtschaftliche Lage könnte besser sein. Das ist jetzt gerade ausschlaggebend. Das merke ich auf dem Konto - das ist traurig aber wahr (lacht). Über die Runden komme ich mehr oder weniger schon. Aber man kann sich halt nicht unbedingt mal einen Luxus gönnen - so auf Dauer gesehen. Selbst mit zwei Jobs ist das gerade schwierig. Er steht mit einem Kumpel neben seinem Auto: sein weißer, getunter Skoda. Er deutet auf die Felgen - kleine Totenköpfe prangen darauf. Die ganzen Steuern, die sie mittlerweile erlassen haben - das ist nicht unbedingt schön. Vom Gehalt wird dir ja alles mögliche an Steuern abgezogen. Und jetzt allein hier beim Tanken - da wir gerade an der Tankstelle stehen - da zahlst du alleine schon 70 Prozent Steuern. Wenn du dir das bei allem was du bezahlst mal hochrechnest, ist das nicht schön zu sehen.

Er antwortet mit einem überzeugten Grinsen auf dem Gesicht, in der einen Hand eine Dose Energy-Drink, in der anderen qualmt eine Zigarette. Es gibt natürlich ein paar Konsorten da oben in der Politik, die man mal abwählen sollte - das lässt sich halt nicht abstreiten. Ich bin mittlerweile auf der Seite der AfD, die haben schon ein paar ganz gute Punkte. Ich weiß auch schon, wo ich nächstes Jahr mein Kreuz machen werde. Klar, gibt es einige Punkte die dabei fragwürdig sind, aber grundsätzlich finde ich, dass sie halt wirklich fürs Volk ist. Wenn sie das wirklich einhalten, dann wäre das ein Träumchen. Die politische Lage, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, macht mich schon manchmal wütend. Alleine dieses Grünen-Programm, was die da alles machen wollen - mit diesen Wärmepumpen und sonst was alles für einen Quatsch. Klar. Der Grundgedanke ist richtig, alles schön und gut. Es ist halt aber nicht umsetzbar. Auch alleine das mit den Elektroautos - das ist nicht umsetzbar. Das schafft dieser Stromkreislauf hier in Deutschland nicht. Der ist einfach nicht ausgelegt dafür.

Das Gespräch wird abrupt beendet. Mit einem Hupen kündigt sich sein Freund und fährt auf den Parkplatz. Sie wollen gleich weiterfahren. Was mich im Moment antreibt ist mein Kontostand. Da mal was dran zu verbessern in der Zukunft. Da habe ich auch ein paar Pläne. Ich will mich nämlich selbstständig machen. Ein Wunsch wäre natürlich auch – Thema Verbrenner-Verbot 2035 - dass das endlich vom Tisch kommt. Macht keinen Sinn. Ich fahre selber Verbrenner. Macht halt Spaß, ne?

rbb|24 will mit den Gesprächsprotokollen, die "An der Tanke" entstanden sind, Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben die Meinungen der Gesprächspartner wieder. Das Gespräch führte Jonas Wintermantel, rbb|24