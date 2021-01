Bild: dpa/A. Heimken

Zweitimpfungen gegen Corona laufen - Berliner Pflegeheime sollen Anfang Februar durchgeimpft sein

26.01.21 | 15:38

In Berlin sind bisher mehr als 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Das hat Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung mitgeteilt.



Der Anteil der Zweitimpfungen liege inzwischen bei 35 Prozent. Man hoffe, die Impfungen in den Heimen in der ersten Februarwoche abschließen zu können, so Kalayci.



Berlin bei Impfungen im Mittelfeld

Insgesamt sind in Berlin bisher mehr als 92.000 Impfungen verabreicht worden. Darunter seien 75.183 Erstimpfungen und 17.316 Zweitimpfungen. 48.120 Impfungen seien durch mobile Teams in den Pflegeheimen erfolgt, 32.312 hätten in Impfzentren und 12.067 in Krankenhäusern stattgefunden. Die Berliner Impfquote liegt derzeit laut Robert-Koch-Institut [rki.de] bei 2,1 Prozent, damit liegt das Land Berlin bundesweit im Mittelfeld. Führend sind hier Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz (beide Impfquoten von je 3,2 Prozent), Schlusslicht sind Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (jeweils 1,6 Prozent).



Berlin erwartet in dieser Woche rund 27.000 Impfdosen gegen das Coronavirus. Laut Gesundheitsverwaltung sollen vom Hersteller Biontech 23.400 Impfdosen kommen, von Moderna 3.600.

