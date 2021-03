Die Bildungsverwaltung hat die Corona-Regeln für Kita-Kinder verschärft, die Erkältungssymptome haben. Sie werden nur noch dann in Kitas betreut, wenn ein tagesaktuelles Corona-Schnelltestergebnis vorgelegt wird, wie die Senatsverwaltung bereits am Montag mitteilte.



Kinder mit Erkältungssymptomen werden demnach grundsätzlich nicht betreut. Das betreffe auch Kinder mit Husten oder Schnupfen ohne Fieber, heißt es in der Mitteilung weiter. Nur mit einem negativen Schnelltestergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder auch per Selbsttest darf das Kind ab sofort in die Kita gebracht werden. Für Schnelltests können alle Berliner Teststellen genutzt werden. Möglich ist aber auch ein Selbsttest, der vor Ort in der Kita oder zu Hause durch die Eltern durchgeführt werden kann. Ab Mitte April sollen den Berliner Kitas 500.000 Selbsttests für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden.