Audio: rbb | 12.03.2021 | Lisa Steger | Bild: dpa/Zinken

Neuinfektionen in Oberhavel - Fürstenberg meldet Corona-Ausbruch in Kita und Schulen

12.03.21 | 13:08 Uhr

In einer großen Kita und in zwei Grundschulen der Gemeinde Fürstenberg (Oberhavel) sind Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Alle betroffenen Einrichtungen bleiben vorerst geschlossen. Kritik übt eine prominente Netzaktivisten, die in Fürstenberg wohnt.



In Fürstenberg (Oberhavel) gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Das bestätigte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) dem rbb. Demnach sind eine Kita und zwei Grundschulen betroffen. Das Coronavirus wurde demnach in der Kita "Kleine Strolche" nachgewiesen, die rund 200 Kinder besuchen. Sie ist vorerst bis kommenden Mittwoch (17. März) geschlossen. Die Schließzeit könnte aber auch verlängert werden, betonte Philipp.



Betroffen von Corona-Fällen sind auch die Dreiseen-Grundschule und die Grundschule an der Mühle. Beide kehren laut Bürgermeister bis zu den Osterferien zum Distanzunterricht zurück. Das betrifft rund 260 Kinder.

Offenbar auch Mutationen unter den Fällen

Dem Landkreis Oberhavel zufolge haben sich in Fürstenberg zuletzt 16 Menschen innerhalb eines Tages angesteckt – wie viele davon mit den beiden Schulen und der Kita zu tun haben, dazu gab es zunächst keine Angaben. Die Linke-Bundestagsabgeordnete und Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg, die in Fürstenberg wohnt, teilte auf Twitter mit, unter den Corona-Neuinfektionen seien auch Fälle der als hoch ansteckend geltenden Mutation B.1.1.7. Allein in der städtischen Kita seien sechs Mitarbeiterinnen positiv getestet worden. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber nicht.



Domscheit-Berg übt scharfe Kritik am Krisenmanagement

Domscheit-Berg bezeichnete auf Twitter das Krisenmanagement vor Ort als "unterirdisch". "Eltern der Kinder sind wild auf der Suche nach Schnelltests. Eine kluge Teststrategie (zB. Gesundheitsamt testet alle vor Ort in Schule/Kita) gibt's nicht. Das nächste Schnelltestzentrum ist in Gransee, 22 km entfernt. Mit Symptomen darf man nicht ins Testzentrum. Zu kaufen gibt's hier keine Schnelltests", schrieb Domscheit-Berg in einem ihrer Tweets.



Oberhavel hat dritthöchste Inzidenz in Brandenburg

Für den gesamten Landkreis Oberhavel meldete das Gesundheitsministerium am Freitag 52 Neuinfizierte innerhalb von 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Oberhavel lag am Freitag bei 101,9. Damit ist Oberhavel nach Oberspreewald-Lausitz (160,9) und Elbe-Elster (135,5) der am drittstärksten betroffene Landkreis in Brandenburg. Alle übrigen Landkreise und kreisfreien Städte lagen unter der 100er-Marke. Den geringsten Wert hatte Frankfurt (Oder) mit 29,4.



Landesweit lag die 7-Tage-Inzidenz am Freitag bei 70,3. Wenn die Zahl über 100 steigt, will die rot-schwarz-grüne Landesregierung darüber beraten, ob die jüngsten Öffnungen und Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Dies ist nicht in der Verordnung fixiert, was für Kritik gesorgt hatte.



Sendung: Antenne Brandenburg, 12.03.2021, 13 Uhr