Der erste Berliner Impfbus rollt ab dem 1. Oktober durch Berlin. Wie der Senat am Donnerstag mitteilte, können sich Berlinerinnen und Berliner am Vormittag zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr am Dong Xuan Center in Lichtenberg gegen Corona impfen lassen. Anschließend fährt der Impfbus die Mevlana Moschee in Kreuzberg an, wo er zwischen 12 und 18 Uhr steht.

Der Impfbus ist der erste von insgesamt vier doppelstöckigen Bussen, die im Oktober durch Berlin fahren sollen. Ziel sei es, die Berliner Randbezirke zu erreichen und versorgen, heißt es von der Gesundheitsverwaltung. So soll die zuletzt stockende Impfquote vorangetrieben werden.