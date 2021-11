In Berlin sind nach Angaben der Polizei immer mehr gefälschte Impfausweise in Umlauf. Wie eine Sprecherin dem rbb am Dienstag auf Anfrage mitteilte, liegen dem Landeskriminalamt mit Stand vom Dienstag insgesamt 393 Strafanzeigen zu diesem Phänomen vor. In den vergangenen Wochen sei demnach deutlich eine Zunahme zu erkennen.