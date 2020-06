Razzien auch in Brandenburg

Sie verherrlichen Adolf Hitler und sympathisieren mit dem antisemitischen Attentat von Halle. Nun wurde die Neonazigruppe "Nordadler" verboten. Seit den Morgenstunden laufen Razzien bei Vereinsmitgliedern in vier Bundesländern – darunter auch Brandenburg.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextremistische Vereinigung "Nordadler" verboten. "Seit den Morgenstunden laufen in vier Bundesländern polizeiliche Maßnahmen", teilte der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, am Dienstagmorgen auf Twitter mit. Die Gruppierung agiere vorwiegend im Netz. "Rechtsextremismus und Antisemitismus haben auch im Internet keinen Platz." Die Razzien bei wichtigen Vereinsmitgliedern liefen laut Ministerium in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen.

Die brandenburgische Polizei ging am frühen Dienstagmorgen an drei Orten gegen die Gruppierung vor. Der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, nannte Doberlug-Kirchhain und Schlieben im Landkreis Elbe-Elster sowie die Stadt Brandenburg an der Havel, wo drei Objekte durchsucht worden seien. Im Zentrum der Durchsuchungen stehe ein 18-Jähriger.