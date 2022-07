So 31.07.22 | 13:12 Uhr

Die Deutsche Umwelthilfe will es ganau wissen: Die Organisation hat rund 200 Städte angeschrieben und deren Konzepte zur Müllvermeidung gefordert. Darunter auch Oranienburg, Bernau, Eberswalde, Falkensee und Berlin.

Um den Verpackungsmüll zu reduzieren, fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) von vielen deutschen Städten, darunter Berlin, aber auch die Brandenburger Städte Bernau, Eberswalde, Falkensee und Oranienburg mehr Einsatz im Kampf gegen Einweg-Becher und andere Wegwerf-Artikel.

Die Organisation schrieb dazu nach eigenen Angaben genau 202 deutsche Städte an und bat um deren Konzepte und Vorhaben, wie die Rathäuser bei der Müllvermeidung vorgehen wollen. "Die Vermüllung des öffentlichen Raums hat in den vergangenen Jahren dramatische Ausmaße erreicht", kommentierte die DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz in Berlin die Initiative ihrer Organisation. "Es muss dringend etwas getan werden, um auf Mehrweg umzusteigen."