Die SPD trifft sich am Samstag zu ihrem Landesparteitag in Cottbus. Nach den vielen Krisen der jüngsten Zeit geht es der Partei vor allem um eine Botschaft: Die Genossen können Antworten liefern. Symbolischen Charakter hat der Tagungsort. Von Markus Woller

Aus der SPD selbst heißt es dazu, es gäbe im Gegenteil keinen besseren Tagungsort als diesen. Besonders in diesen Zeiten. In Cottbus zeigt sich, dass die Partei auch in Krisenzeiten Wort halten kann. Gemeint sind die ersten sichtbaren Zeichen des Braunkohle-Strukturwandels, der eine ganze Region um ihre Zukunft hatte zittern lassen. Nun wachsen dort die ersten Hallen fürs neue Bahnwerk, die neue Uni-Medizin wird in den kommenden Jahren Hunderte junge Menschen in die Region ziehen. Der sogenannte Lausitz-Science-Park für die nachhaltige Entwicklung der Region als Forschungsstandort nimmt ebenfalls Formen an.

Der Tagungsort quasi als Symbol dafür, dass man Krisen nicht machtlos gegenüberstehe. Auch wenn sie so bedrohlich erscheinen wie aktuell. "Verlässlichkeit durch schwierige Zeiten", so heißt dann auch der Leitantrag, in dem die Partei noch einmal alle staatlichen Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise aus Bund und Land zusammenfasst. PCK, Betriebe, Privathaushalte – sie alle seien nicht vergessen. Dazu das Versprechen, die Energiewende weiter voranzutreiben.