Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) steht seit Tagen wegen Äußerungen im Landtag zum Krieg in der Ukraine in der Kritik. Nun hat sie SPD-Landeschef und Ministerpräsident Dietmar Woidke in Schutz genommen. Bei einer auswärtigen Kabinettssitzung am Dienstag in Niederfinow verteidigte Woidke seine Stellvertreterin gegen Kritik von den Jusos. "Ich habe das mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Aber offensichtlich haben einige von den Jusos die Rede nicht richtig gelesen."

Am Wochenende hatten sich Brandenburgs Jusos über eine Rede Langes in der Haushaltsdebatte des Landtages zu Wort gemeldet. Sie bezeichneten es als schockierend, dass Lange von der Suche nach Möglichkeiten gesprochen habe, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu "akzeptablen Bedingungen für die Ukraine" beizulegen. "Von welchen Bedingungen spricht Katrin Lange hier? Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Wer das, auch nur in Teilen akzeptiert, hat den sozialdemokratischen Wertekompass längst aufgegeben und resigniert vor dem imperialen Großmachtstreben des russischen Diktators", sagte Juso-Co-Vorsitzender Ron C. Straßburg.