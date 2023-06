Matthias FF Samstag, 24.06.2023 | 16:11 Uhr

"Das Ziel, bis 2030 nicht mehr Flächen zu versiegeln als anderswo entsiegelt werden, müsse verbindlich werden."

Ist das in Berlin noch nicht so? Ausgleichsmaßnahmen gibt es doch überall. Das war in allen Baugenehmigungsverfahren die ich in BRB begleitet habe eine normale Teilaufgabe.

Wie ist die Versiegelungsbilanz und wie wird kompensiert, idealerweise am gleichen Standort.

Ansonsten bieten sich noch diverse Industrie- und Landwirtschaftsruinen an, die noch beseitigt werden müssen. Dann mindestens im gleichen Bilanzierungsgebiet bzgl. Grundwasser. In Berlin gibt es ja noch eine riesige ehemalige Flugzeuglandebahn an die sich aber niemand so richtig antraut.

Muss dieses Berliner Problem auch wieder in BRB gelöst werden?