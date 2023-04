Der Klimawandel trifft die Region und wirkt sich weiter auf die Grundwasserstände in Berlin aus. Man sei von einer Entlastung der Trinkwasser-Ressourcen nach mehreren trockenen Jahren weit entfernt, teilten die Wasserbetriebe am Mittwoch mit.

Aufgrund des ausbleibenden Regens ist die Abwassermenge leicht von 260,3 Kubikmeter auf 248 Kubikmeter gesunken. Die geklärten Abwässer werden in Spree und Havel eingeleitet und haben eine wichtige Funktion für den Wasserhaushalt. Die Menge an verkauftem Trinkwasser ist dagegen im Vergleich zum Vorjahr in etwa konstant geblieben und das trotz Bevölkerungswachstum.



Zuversichtlich stimmt das Landesunternehmen der Mitteilung zufolge, dass der Wasserverbrauch pro Kopf und Tag leicht von 118 auf 113 Liter gesunken ist. In den Sommermonaten 2022 haben die Kunden dagegen mehr Wasser genutzt als im Vorjahr.

Erstmals registrierten die Wasserbetriebe sogenannte "Mitternachtsspitzen", dabei wurde ein verstärkter oder stark erhöhter Verbrauch in der Nacht beobachtet, der auf vermehrte automatische Gartenbewässerung zurückzuführen ist.