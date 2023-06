Wegen Überlastung des Personals sei die Betreuung der in Obhut genommenen Kinder kaum noch möglich, es komme regelmäßig zu Selbstverletzungen, körperlichen und mehrfach auch sexualisierten Übergriffen, heißt es in dem Schreiben, das dem rbb vorliegt. "Einige der Kinder bewaffnen sich mit spitzen Gegenständen oder Messern, um sich vor Übergriffen zu schützen oder selbst welche zu begehen." Zudem müssten die Kinder zum Teil monatelang in der Kindernothilfe bleiben, statt wie vorgesehen nur wenige Tage.

Der Kindernotdienst in Berlin schlägt erneut Alarm . In einem Brandbrief an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und Familiensenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU) warnen Mitarbeitende vor unhaltbaren Zuständen, durch die das Wohl der Minderjährigen teils akut gefährdet sei.

Unter Verweis auf die Tötung eines 12 Jahre alte Mädchens im nordrhein-westfälischen Freudenberg im März durch zwei gleichaltrige Mädchen warnen die Mitarbeitenden, dass ähnliches auch im Berliner Kindernotdienst drohe. "Wir sagen an dieser Stelle in aller Deutlichkeit, dass dazu nicht mehr viel fehlt. Sei es durch Fehleinschätzungen aufgrund unzureichenden Personals, sei es durch Selbstverletzung oder körperliche Übergriffe." Die Lage sei schon lange bekannt, und was im Kindernotdienst geschehe, so der Brief, sei "eine Katastrophe mit Ansage".



Die Mitarbeitenden fordern vom Senat vor allem eine sofortige Verbesserung der Personalsituation, zum Beispiel durch Leiharbeitskräfte. Allein die neun Mitarbeitenden im Betreuungsbereich hätten Stand Anfang Mai mehr als 1.000 Überstunden angesammelt, heißt es in dem Schreiben. Immer wieder würden Mitarbeitende ausfallen, weil sie krank werden, oder sich resigniert zurückziehen. Zudem müsse es in den Bezirken mehr adäquate Angebote geben, besonders für psychiatrisch Auffällige Kinder. Auch die Unterbringungskapazitäten müssten vergrößert werden. Ein vierter Standort des Notdienstes sei "seit mindestens einem Jahr im Gespräch". Die dort geplanten vier bis sechs Plätze seien aber schon jetzt zu wenig.