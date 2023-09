Stefan H. Berlin Freitag, 22.09.2023 | 11:40 Uhr

Mag sein, Volker, dass Sie für die Verhinderung der Verkehrswende CDU gewählt haben. Aber schauen Sie ruhig mal nach, wie viel Prozent der Stimmen die CDU bekommen hat. Es gibt m.E. in Berlin keine Mehrheit mehr für eine Dominanz des Autos über alle anderen Verkehrsteilnehmer, das hat sich auch durch die Wahl nicht geändert. Leider ist die SPD-Führung in Berlin ja bereit die Ziele der Partei völlig zu verleugnen um noch am Rockzipfel der Macht kleben zu dürfen. Die Positionen der CDU zur Mobilität in Berlin sind ein Rückschritt um Jahrzehnte und werden der Partei (hoffentlich) noch auf die Füße fallen.