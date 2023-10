Kandmeyer Berlin Donnerstag, 12.10.2023 | 13:35 Uhr

Na super, für Studenten, die auf Grund der Mietpreise ins Tarifgebiet C ausgewichen sind, wo es noch bezahlbaren Wohnraum gibt mit S-Bahnanschluss, wird es dann wohl richtig teuer. Sie müssen sich wohl oder übel das D-Ticket kaufen, was für Studenten eine deutliche Verteuerung des bisherigen Preises bedeutet, weil das Berlin Ticket nur AB beinhaltet und somit nicht in Frage kommt.......Warum kann man die Studenten nicht der Personengruppe zuordnen, für die es das 9.- Euro Ticket gibt? Weil Studenten so reich sind?? Unglaublich, warum man ausgerechnet Studenten so hängen lässt....