Andrea Berlin Donnerstag, 28.09.2023 | 15:36 Uhr

Aber der Bereich C hat doch schon immer etwas zusätzlich gekostet. Wenn ich mit meinem AB Abo in den C-Bereich wollte, habe ich mir immer einen Anschlussfahrschein gekauft. Warum soll das nicht so bleiben? Für die C-Bewohner gibt es doch weiterhin das 49€ Ticket (soll aber ab 2024 etwas teurer werden, glaube ich). Trotzdem ist das doch allemal viel günstiger als das normale ABC Abo.

Und wenn Sie sagen" "Das 49€ Ticket reicht doch"...nein, das finde ich nicht. Kommt drauf an, welche Bedürfnisse die einzelnen Nutzer haben. Ich wohne und arbeite in der Innenstadt, somit reicht für mich das 29€ Ticket und ich benötige das 49€ Ticket nicht. Da spare ich lieber 20€ pro Monat und bezahle separat, wenn ich in der Republik rumfahren will.