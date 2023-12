Vorwurf von Antisemitismus - Zenner Berlin entschuldigt sich nach Absage von jüdischer Party

"Nichts Persönliches - aber nicht im Zenner": Ein Veranstaltungort in Berlin lehnte eine jüdische Party in ihren Räumlichkeiten ab. Daraufhin wurde der Vorwurf des Antisemitismus laut. Nun räumt das Zenner das Fehlverhalten eines Mitarbeiters ein.

Der Berliner Veranstaltungsort Zenner Berlin im Treptower Park hat sich für seine Absage an einen jüdischen Partyveranstalter entschuldigt. "Wir möchten uns für die klar als antisemitisch zu bewertende Aussage in der Email unseres Mitarbeiters entschuldigen", teilte das Gasthaus Zenner am späten Samstagabend dem rbb mit.

"Nichts Persönliches - aber nicht bei Zenner"

Zuvor war bekannt geworden, dass ein Zenner-Mitarbeiter eine Anfrage der Veranstalter des jüdischen "Karneval de Purim", ihre Party bei Zenner ausrichten zu wollen, abgelehnt hatte mit den Worten: "Ich finde es ziemlich unglaublich, dass Sie bei der derzeitigen Lage der Dinge bereit sind, einen jüdischen Karneval zu feiern. Nichts Persönliches, aber nicht bei Zenner". In den sozialen Medien zog die von "Karneval de Purim" verbreitete Absage Kritik auf sich.

Auf ihrer Instagram-Seite kritisierte "Karneval de Purim" die anfängliche Entscheidung des Gasthauses. "Das derzeitige politische Klima weckt alle Dämonen und ermöglicht es denjenigen, die sich normalerweise als aufgeschlossen und integrativ präsentieren, ihr antisemitisches Wesen zu offenbaren." Da der "Karneval de Purim" im angestammten Veranstaltungsort Ritter Butzke nach eigenen Angaben nicht mehr fortgesetzt werden konnte, waren die Macher auf der Suche nach einer neuen Location und wendeten sich an das Zenner. Via Instagram schrieben die Karneval-Macher: "Nachdem es uns nicht möglich war, den Purim-Karneval in seinem natürlichen Lebensraum – Ritter Butzke – fortzuführen, versuchten wir, einen Veranstaltungsort zu finden, der groß genug war, um dem Konzept zu entsprechen: Eine weltoffene, nicht-exklusive jüdische Feier in einem etablierten Berliner Technoclub." (Anm. d. Red: deutsche Übersetzung des englischen Zitats)

Zenner bietet Karneval Location nun doch an