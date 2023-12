Berliner Polizei erwägt Verbot von Protesten an Silvester in Neukölln

Mehrere pro-palästinensische Demonstrationen sind laut der Berliner Polizei für Silvester in Neukölln angemeldet. Zudem gebe es für diesen Tag eine Anmeldung für eine pro-israelische Demonstration in dem Bezirk, teilte die Polizei am Freitag mit.

Angesichts der ohnehin schon brisanten Lage in der Silvesternacht, der aufgeheizten Stimmung in Neukölln und dem üblicherweise bereits am frühen Abend beginnenden Feuerwerk hat die Polizei nach eigenen Angaben die Veranstalter gebeten, die Demonstrationen an anderen Orten und zu anderen Zeiten anzumelden.