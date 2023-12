Eine gute Woche vor dem Jahreswechsel hat die Berliner Polizei Einzelheiten zu den drei geplanten Böllerverbotszonen bekannt gegeben. Am Alexanderplatz, im Steinmetzkiez und rund um die Sonnenallee darf in der Silvesternacht nicht geknallt werden.

Die Berliner Polizei wird zum bevorstehenden Jahreswechsel erneut drei sogenannte Böllerverbotszonen einrichten. Am Alexanderplatz, im Steinmetzkiez und im Bereich Sonnenallee darf an Silvester und Neujahr keine Pyrotechnik gezündet werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Das Böllerverbot gilt in diesen Zonen vom 31. Dezember 2023, 18 Uhr bis zum 1. Januar, 6 Uhr, hieß es von der Polizei weiter. Außerhalb dieser Zeiten ist Privatleuten das Zünden von Feuerwerkskörpern in Deutschland generell verboten.

Als beim letzten Jahreswechsel in Berlin Rettungskräfte angegriffen wurden, fanden sich unter den Verdächtigen auch viele Jugendliche. Nun richtet sich die Berliner Polizei mit einem dringenden Appell an Eltern in der Hauptstadt.

Am vergangenen Jahreswechsel waren in Berlin Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr angegriffen worden. Schwere Krawalle gab es rund um die Sonnenallee in Neukölln, in der High-Deck-Siedlung sowie in Gropiusstadt. Mit Böllern beworfen wurden die Einsatzkräfte auch in Schöneberg, Gesundbrunnen und Spandau, ebenso wie in anderen deutschen Großstädten.

In den vergangenen Jahren gab es drei Böllerverbotszonen in der Hauptstadt: ebenso wie jetzt am Alexanderplatz und in Schöneberg nahe der Pallasstraße - sowie in einigen Straßen in Alt-Moabit.