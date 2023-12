So 31.12.23 | 08:07 Uhr

In seiner ersten Neujahrsansprache als Regierender Bürgermeister betont Kai Wegner das gesellschaftliche Miteinander in der Stadt. Für das Zusammenleben in Berlin müsse man gemeinsam Verantwortung übernehmen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat in seiner Neujahrsansprache zu einem fairen Umgang miteinander aufgerufen. Berlin biete Chancen für alle, die hier leben und diese Chancen ergreifen möchten, sagte er. "Hier zählt nur, wohin du willst und nicht woher du kommst."

Der Regierende Bürgermeister mahnte aber auch einen fairen Umgang in der Gesellschaft an und rief dazu auf, aufeinander zu achten. "Dass wir gemeinsam die Stimme erheben, wenn sich Hass, Spaltung und Hetze breit machen. Das ist unser Berlin", sagte Wegner in seiner ersten Neujahrsansprache als Regierender Bürgermeister.

Zugleich betonte er, dass es jeder Einzelne und jede Einzelne es in der Hand habe, "ob 2024 ein Jahr der Krisen oder ein Jahr der Chancen wird." Ausdrücklich nannte der Regierende Bürgermeister Ehrenamtliche, Vereinsmitglieder und Beschäftigte in Betrieben, Büros, in der Schule und im Pflegebereich sowie bei Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen.

Die Berlinerinnen und Berliner könnten sich gegenseitig Orientierung und Halt geben, zeigte sich Wegner zuversichtlich. "Wir haben alles, was es braucht: Leidenschaft, Engagement, Neugier und Tatendrang."