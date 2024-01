Der Brandenburger Sozial- und Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft tritt vorzeitig ab, er wird noch vor Ende der Wahlperiode überraschend in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Die Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) habe in vollem Einvernehmen mit Ranft entschieden, die Versetzung zu beantragen, teilte ein Sprecher des Ministerium am Mittwoch in Potsdam mit.

Beide hätten bis zum Ende vertrauensvoll zusammengearbeitet, es gebe keinen fachlichen Konflikt, hieß es aus dem Ministerium. Wer Ranft nachfolgt, ist offen. Der 65 Jahre alte parteilose Verwaltungsexperte hätte im August, kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg, das Pensionsalter erreicht. Die Stelle des Staatssekretärs soll schnell nachbesetzt werden.