Proteste in Berlin und Brandenburg - Liveblog: Mehr Demonstranten als erwartet - 1.300 Polizisten im Einsatz

Mo 15.01.24 | 10:31 Uhr

+++ Offenbar mehr Teilnehmer als erwartet +++ Bus- und Tramlinien stehen still +++ 1.300 Polizisten im Einsatz +++ Traktor-Kolonnen fahren hupend durch Berlin +++ Alle Entwicklungen im Liveticker

Montag, 15.01.2024

10:21 Uhr: Zahlreiche BVG-Bus- und -Tram-Linien stehen still



Die Großdemonstration der Bauern führt zu erheblichen Einschränkungen im Bus- und -Tramverkehr der BVG. Diverse Buslinien mussten wegen der Demonstration unterbrochen werden, wie die BVG am Montagmorgen auf X mitteilte. Betroffen sind vor allem Linien, der in die Innenstadt Richtung Straße des 17. Juni führen. Nur eingeschränkt oder überhaupt nicht fahren können u.a. folgende Buslinien: 139, 106, 187, 100, 200, M48, 300, M21, M41, X21, X33.



Da die Entwicklung in der Innenstadt sehr dynamisch ist und es immer wieder auch kurzfristig zu Umplanungen kommen kann, warnt die BVG auf X: "Aufgrund der Vielzahl der, von der Großdemonstration betroffenen Buslinien, können wir nicht für jede einzelne Linie die Maßnahmen posten. Wir werden euch auf dem Laufenden halten."



Auch zahlreiche Tramlinien sind wegen der Großdemonstration eingestellt oder fahren nur lückenhaft. Betroffen sind auch hier vor allem jene Linien, die Bereiche der Innenstadt kreuzen.



Und auch bei der S-Bahn kommt es zu Problemen: Von den tausenden Traktoren in der Stadt ist hier der Ersatzverkehr der S1 (Linie S1A) betroffen. Er musste am Montagmorgen zwischen Südkreuz - Schöneberg - Friedrichstraße eingestellt werden.

09:30 Uhr: 1.300 Polizisten im Einsatz

Die Demonstration der Bauern wird von 1.300 Polizisten begleitet. Vor allem zur Begleitung der Fahrten der Traktoren und Lastwagen in das Regierungsviertel sei die Polizei nötig, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Dem Schutz des Regierungsviertels käme dabei eine "ganz besondere Bedeutung" zu. Im Internet sei auch in geringem Maße von staatsfeindlicher und rechtspopulistischer Seite zur Teilnahme aufgerufen worden.

8:35 Uhr: Offenbar mehr Teilnehmer als erwartet

Zur Protestkundgebung am Brandenburger Tor in Berlin kommen offenbar mehr Landwirte und Lkw-Fahrer als gedacht. Nach Schätzungen der Berliner Polizei sind bereits deutlich mehr als 4.000 Traktoren und Lastwagen in der Innenstadt eingetroffen. Erwartet wurden 5.000 Fahrzeuge und rund 10.000 Teilnehmer. Diese Zahl werde wohl übertroffen, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Derzeit sucht die Polizei nach Ersatz-Standorten, wo die Demonstranten ihre Fahrzeuge abstellen können, etwa am Olympiastadion oder Festplatz, um dann mit Bus oder Bahn zum Brandenburger Tor weiterzufahren.

7:00 Uhr: Sperrung von Theodor-Heuss-Platz bis Brandenburger Tor geplant Gegen Mittag sollen die verschiedenen Protestzüge ihr Ziel erreichen. Mit Eintreffen der Konvois werden Kaiserdamm und Bismarckstraße, sowie die Straße des 17. Juni zwischen Theodor-Heuss-Platz und Brandenburger Tor gesperrt. Für den Auto-, Taxi- und Lieferverkehr gibt es dann keine Durchfahrt mehr. Für 13 Uhr ist der Beginn der Abfahrt geplant. Dann sollen die Fahrzeuge jedoch nicht in Konvois fahren. Auch nach der Kundgebung soll die Straße des 17. Juni in Richtung des Brandenburger Tors voraussichtlich bis Dienstagvormittag gesperrt bleiben. Nach Angaben der VIZ sollen Landwirte bereits angekündigt haben, die Straße weiter zu blockieren.

6:45 Uhr: Trecker-Kolonnen und Hupkonzerte Vor der geplanten Protestdemonstration von Bauern am Brandenburger Tor waren am Montagmorgen Teilnehmer mit zahlreichen weiteren Traktoren auf dem Weg in die Berliner Innenstadt. Wie teils auch in der Nacht waren auch am Morgen in mehreren Stadtteilen Hupkonzerte zu hören.

6:30 Uhr: Kundgebungsfläche ist überfüllt Bereits etliche Stunden vor Beginn der Großdemonstration hatte die Polizei am Sonntagabend keine Traktoren mehr auf die Kundgebungsfläche in der Innenstadt gelassen. "Es geht nichts mehr", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Neben Vertretern der Verbände will auf der Kundgebung auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprechen.

5:00 Uhr: Bundes- und Landstraßen stark frequentiert Rund 5.000 Traktoren und Landmaschinen sollen aus dem gesamten Bundesgebiet zur Kundgebung nach Berlin unterwegs sein, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Zudem seien rund 10.000 Menschen angemeldet worden. "Insbesondere die nach Berlin hineinführenden Bundes- und Landstraßen werden stark frequentiert sein."

