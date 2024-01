Die Berliner Polizei rechnet angesichts der Großdemonstration von Landwirten in Berlin am Montag mit massiven Verkehrseinschränkungen. Angemeldet wurde die Versammlung, die auf der Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor enden soll, von 7 Uhr bis 15 Uhr.



Zum Zielort werden die Teilnehmer über fünf verschiedene Routen gelangen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Sammelpunkte für die fünf Routen befinden sich demnach an der Landesgrenze Berlin/Brandenburg. Gerechnet wird mit 10.000 Teilnehmern, die mit rund 5.000 Kraftfahrzeugen, davon etwa 3.000 Traktoren und 2.000 Lkw ankommen werden.



Erste Anreisen zu den fünf Sammelpunkten werden in der Nacht von Sonntag auf Montag erwartet. Am Montag soll es dann per Sternfahrt um 7:30 Uhr losgehen, so dass sich die Menschen im morgendlichen Berufsverkehr an vielen Punkten in Berlin auf Staus einstellen müssen.