Störenfrieda Berlin Montag, 08.10.2018 | 07:45 Uhr

Wenn jeder an sich selber denkt ist auch an Jeden gedacht...Diese Diskussion ob Fahrverbot oder ob nicht, wenn überhaupt Nachrüstung dann ab wann usw. ist eine Farce. Unsere Luft muss besser werden. Immer mehr Kinder erkranken immer früher immer schwerer an den Atemwegen. Kinder, Senioren, chron. Kranke und auch bisher gesunde Menschen möchten wieder mehr Lebensqualität. Lärm, Dreck, Abgase...das ist es wert, einfach den Kopf in den Sand zu stecken und so weiterzumachen? Weil der Deutsche nicht bereit ist auf sein liebstes Kind zu verzichten, oder zumindest die Häufigkeit dessen Einsatzes zu reduzieren? Gerade in der Innenstadt gibt es kaum ein Argument gegen die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn nur diejenigen fahren, die unbedingt müssen, wäre unsere Berliner Luft wieder zu retten. Nicht "die da oben" müssen etwas tun, jeder muss bei sich selber anfangen. Das ist natürlich nicht so bequem, wie ständig dagegenzuhalten, egal wie sinnfrei es ist. Manchen würde ich wünschen, mal einen Tag als Asthmatiker in diesem Mief leben zu müssen. Das ist eine Quälerei. Das tut weh.Tag für Tag halten das Tausende Kinder und Erwachsene aus, damit jeder gemütlich in sein Töff Töff steigen kann...