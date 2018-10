Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte: "Die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber vor allem die in ihrer Gesundheit gefährdeten Menschen erwarten, dass wir sie nicht im Stich lassen." Nur mit Nachrüstungen könne zudem verloren gegangenes Vertrauen in den Industriestandort Deutschland zurückgewonnen werden.

Die Bundesländer pochen im Kampf gegen Luftverschmutzung und Fahrverbote auf Hardware-Nachrüstungen von Dieselautos. Die Bundesregierung solle dafür Sorge tragen, "dass die Hersteller in die Verantwortung für die Kosten zu nehmen sind", heißt es in einem Antrag der Länder Hessen, Berlin und Brandenburg, den der Bundesrat am Freitag in Berlin annahm.

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte am 9. Oktober Diesel-Fahrverbote an acht Berliner Straßen für Diesel-Fahrzeuge der Euronomen 1 bis 5 angeordnet. Sie sollen im Sommer kommenden Jahres in Kraft treten. An rund 60 weiteren Berliner Straßen muss der Senat Fahrverbote prüfen. Von den Fahrverboten könnten rund 220.000, also jeder sechste Berliner Fahrzeugbesitzer, betroffen sein. Teilweise sind ihre Autos keine drei Jahre alt.

Die Betroffenen müssen befürchten, in Berlin künftig Slalom um die Verbotszonen herum fahren zu müssen. Wer sein Auto vor Inkrafttreten der Fahrverbote verkaufen will, muss mit hohen Wertverlusten rechnen - die Ankaufspreise für Diesel-Autos sind eingebrochen.