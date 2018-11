Nicht nur Berlin, auch andere deutsche Städte müssen Diesel-Fahrverbote einführen. Geklagt hatte jeweils die Deutsche Umwelthilfe. Die Organisation steht wegen ihrer Finanzierung in der Kritik. Was ist dran an den Vorwürfen? Von Roberto Jurkschat und Robin Avram

Im Oktober haben die Umweltschützer am Berliner Verwaltungsgericht erneut einen Erfolg errungen: In acht Straßen der Hauptstadt sollen ab Sommer 2019 Fahrverbote für alte Dieselautos und Lkw gelten. Außerdem muss die Senatsverwaltung an rund 60 weiteren Straßen Fahrverbote prüfen.



Mit dem Verweis auf die seit 2010 EU-weit gültigen Grenzwerte für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid hat die DUH Verkehrsbehörden von 30 deutschen Städten verklagt. In neun Städten ordneten Gerichte wegen dieser Klagen bereits Diesel-Fahrverbote an: In Bonn, Gelsenkirchen, Hamburg und Mainz müssen so wie in Berlin stark belastete Straßen gesperrt werden. Frankfurt, Essen, Köln und Stuttgart müssen ältere Diesel-Fahrzeuge sogar aus der gesamten Innenstadt aussperren.