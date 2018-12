Günther betonte, der Gesundheitsschutz stehe an erster Stelle. Gleichzeitig müsse die Mobilität in der Stadt gewährleistet sein. Das Verwaltungsgericht habe sich von dem Gedanken leiten lassen, so wenig Fahrverbote wie möglich zu verhängen. Auf der anderen Seite sieht die Senatorin erhebliche Risiken in einer möglichen Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht. Dieses könnte, so die Befürchtung, am Ende strenger urteilen und Fahrverbote für die gesamte Umweltzone oder sogar für stark belastete Abschnitte der Stadtautobahn A100 anordnen.

Die Verwaltung muss nun das Gerichtsurteil vom Oktober umsetzen. Demnach müssen ab Mitte 2019 elf Straßenabschnitte für ältere Diesel-Fahrzeuge gesperrt werden, um die Stickoxid-Belastung zu verringern.