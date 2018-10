Das Berliner Verwaltungsgericht wird am Dienstag voraussichtlich darüber entscheiden, ob auch in der Hauptstadt Fahrverbote für Diesel-Autos eingeführt werden müssen. Die Deutsche Umwelthilfe hatte eine entsprechende Klage eingereicht. Wie ein Gerichtssprecher dem rbb am Montag mitteilte, plant der Vorsitzende Richter, das Urteil gegen 14 Uhr zu verkünden. Es könnte weitreichende Folgen für Dieselfahrer in Berlin haben.