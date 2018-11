In der Kantstraße gilt jetzt Tempo 30

Stickoxidbelastung in Berlin

In der Kantstraße muss ab sofort langsamer gefahren werden. Der Berliner Senat will auch hier messen, ob die Stickstoffbelastung der Luft durch diese Begrenzung verringert werden kann. Dafür wird auch die Ampelschaltung angepasst werden.

"Bei Tempo 30 verringern sich Beschleunigungs- und Bremsvorgänge", begründete der Sprecher der Verkehrsverwaltung das Pilotprojekt. In der Kantstraße werde nun mit Messröhrchen an mehreren Stellen untersucht, ob sich nun der Stickoxid-Ausstoß reduziere. Die Verwaltung ließ die Ampeln so anpassen, dass der Verkehr bei Tempo 30 möglichst gleichmäßig fließen kann. Die Einhaltung soll "durch Verkehrskontrollen regelmäßig überwacht" werden.

An vielen Stellen in Berlin ist zu viel gesundheitsschädliches Stickoxid in der Luft. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte deshalb entschieden, dass Berlin im kommenden Jahr mindestens elf Abschnitte für ältere Dieselautos sperren muss.

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) lässt parallel auf fünf Abschnitten testen, ob die Luftverschmutzung eingedämmt werden kann, wenn an viel befahrenen Straßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde gilt. Der Tempo-30-Versuch läuft zunächst ein Jahr. In der Leipziger Straße, der Potsdamer Straße, der Hauptstraße und dem Tempelhofer Damm gilt die Regelung schon. Ende des Jahres will die Verkehrsverwaltung Zwischenergebnisse veröffentlichen.