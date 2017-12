dpa/Soeren Stache Bild: dpa/Soeren Stache

Reaktionen auf hohe Stickoxid-Werte in Berlin - "Wir versuchen Fahrverbote zu vermeiden"

12.12.17 | 12:32 Uhr

Vor allem Dieselautos sorgen dafür, dass sich in Berliner Straßen Berlins große Mengen an gesundheitsschädlichem Stickoxid sammeln. Bei Messungen von rbb|24 und TU wurden an 73 Orten die Grenzwerte überschritten. Fahrverbote peilt die Stadt trotzdem nicht an.

Trotz der Messungen von rbb|24 und Technischer Universität, nach denen die Stickoxid-Werte in Berlin flächendeckend zu hoch sind, will die Verkehrsverwaltung Fahrverbote nach Möglichkeit umgehen.



"Wir versuchen das zu vermeiden, weil Fahrverbote natürlich die treffen, die in gutem Glauben einen Diesel gekauft haben, dass dieser Diesel auch sauber ist", sagte Matthias Tang, Sprecher der Senatsverwaltung für Verkehr, am Dienstagmorgen der rbb-Welle radio Berlin 88,8. "Aber da die Bundesregierung hier bisher nicht tätig geworden ist und die Autohersteller nicht verpflichtet hat, diese Nachrüstung vorzunehmen, müssen wir gucken, was wir als Kommune tun können."

Der E-Bus soll's reißen

Stickoxid entsteht u.a. in Verbrennungsmotoren von Autos. Es gilt als gesundheitsschädlich und belastet Herz, Kreislauf und Atemwege. Wissenschaftler gehen davon aus, dass in Deutschland durch die Belastung jährlich mehr als 10.000 Menschen vorzeitig sterben. Vor allem in Städten überschreiten die Stickoxid-Werte deutlich den gesetzlich erlaubten Grenzwert.



Sprecher Tang betonte, der rot-rot-grüne Senat versuche bereits, das Problem in Berlin in den Griff zu bekommen: "Indem wir mit der BVG vereinbart haben, dass die Busse bessere Filter bekommen; indem wir versuchen, den Verkehr zu verstetigen mit anderen Ampelschaltungen. Und dann muss man schauen, ob Geschwindigkeitsreduzierungen hier auch helfen können." Zudem müsse kräftig in einen attraktiven Nahverkehr investiert werden, Ergebnisse würden sich aber erst in einigen Jahren bemerkbar machen.



Umwelthilfe: Berlin kommt um ein Fahrverbot nicht herum

Messungen von rbb|24 in Kooperation mit der TU Berlin an 110 Standorten hatten gezeigt, dass die Stickoxid-Werte in Berlin vielerorts zu hoch sind. Demnach werden die zulässigen EU-Grenzwerte an 73 Berliner Straßen überschritten, an mehr als einem Dutzend Straßen um über 50 Prozent.



Laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) zeigen die Ergebnisse, dass die Maßnahmen des Senats bei Weitem nicht reichen, um die Belastung unter den gesetzlichen vorgeschriebenen Grenzwert zu senken. "Der Berliner Senat wird durch diese Veröffentlichung stärker unter Druck kommen", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch rbb|24. Die Nachrüstung der Kommunal-Fahrzeuge und Busse bringe vielleicht eine Absenkung um fünf bis zehn Prozent. "An vielen Stellen müssen wir die Werte aber um 50 Prozent herunterbringen. Das geht nur über das Aussperren von schmutzigen Diesel-Fahrzeugen", so Resch.



Grundsatzentscheidung steht an

Die Deutsche Umwelthilfe verklagt das Land Berlin und rund 60 weitere Kommunen, weil die EU-Grenzwerte nicht eingehalten werden. Voraussichtlich im Frühjahr 2018 wird die Klage gegen das Land Berlin verhandelt - wenn das Bundesverwaltungsgericht (BVG) zuvor grünes Licht dafür gibt, dass Kommunen Fahrverbote einführen können. Im Februar soll eine entsprechende Grundsatzentscheidung fallen.

In der Verhandlung gegen den Berliner Senat will die DUH nun auch die rbb|24-Messergebnisse einbringen und eine amtliche Nachuntersuchung von besonders belasteteten Orten wie dem Görlitzer Bahnhof erzwingen. Die DUH klagt bereits in 16 Städten für saubere Luft. In der Hälfte der Fälle liegen bereits Entscheidungen vor, alle Verfahren wurden von der DUH gewonnen. Sollte das Gericht auf ein Fahrverbot entscheiden, wären rund 300.000 Besitzer von Diesel-Autos betroffen.



"Wirklich massiv hier mit dem Autoverkehr"

Bei der Messreihe von rbb und TU wurde die höchste Belastung mit 77 Mikrogramm pro Kubikmeter am Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg gemessen. Das ist fast doppelt so hoch wie der gesetzlich zulässige Jahresmittelwert.



Anwohner forderten hier am Dienstagmorgen auf Nachfrage, mehr gegen die Luftverschmutzung zu tun und schlossen auch ein mögliches Fahrverbot nicht aus. "Es ist wirklich massiv hier mit dem Autoverkehr" sagte am Dienstagmorgen eine Passantin am Görlitzer Bahnhof dem rbb. Ein Mann ergänzte: "Für die Dreckschleudern Fahrverbote aussprechen!" Lungenfacharzt Leif Eric Sander von der Berliner Charité sprach am Morgen in der rbb-Welle Radioeins mit Bezug auf Luftschadstoffe von einem "ganz erheblichen Problem". Auch wenn es schwierig sei, das Risiko für den Einzelnen zu berechnen, betreffe das Thema Stickoxide die gesamte Bevölkerung. "Ich bin auf jeden Fall dafür, dass alle nötigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Belastung der Bevölkerung und unserer Patienten mit diesen Schadstoffen zu verringern."