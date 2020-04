Das Land Berlin hat den Geldhahn weit aufgedreht, um die Wirtschaft im Kampf gegen die Corona-Folgen zu unterstützen. Was geht da noch? Können Förderlücken für kleine und mittlere Betriebe geschlossen werden? Darüber berät am Dienstag der Senat.

Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise geht es ein weiteres Mal bei der Sitzung des Berliner Senats am Dienstagvormittag. Im Mittelpunkt sollen dabei die Möglichkeiten stehen, wie das Land auch mittelständischen Unternehmen unter die Arme greifen kann. Dafür will sich der Senat mit der IHK-Präsidentin und dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Senat beraten, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller angekündigt hat. Das Ziel sei, eventuelle Förderlücken zu schließen.

Laut Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) wurden 53.000 kleine Firmen mit mehr als zehn Mitarbeitern in Berlin bis vergangenen Montag (30. März) Geld ausgezahlt, am 31. März seien weitere 30.000 Antragssteller hinzugekommen. Die dann ausgezahlte Summe nannte Kollatz zunächst nicht, sie dürfte sich aber auf rund 800 Millionen Euro belaufen.

Bisher sind nach Angaben des Senats im Rahmen eines Förderprogramms bereits innerhalb einer Woche Soforthilfen für Kleinstselbstständige und Solounternehmer in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro ausgezahlt worden. Das bleibt nicht ohne langfristige Auswirkungen auf die Berliner Finanzpolitik. Auch über das Thema Nachtragshaushalt dürfte am Dienstag bereits ressortübergreifend diskutiert werden.

Müller räumte am Sonntagabend in der Abendschau des rbb ein, dass es "tatsächlich eine Förderlücke" gebe. Man müsse sehen, wie das Budget sei, und ob man auch diesen Unternehmen noch aus eigener Kraft helfen könne. Es gebe mehrere Varianten, so Müller: "Es gibt ja auch noch Töpfe des Bundes." Man müsse sehen, ob vielleicht auch Co-Finanzierungen möglich seien, "damit wir dann den Unternehmen schneller und direkt helfen können".

Müller schloss in der Abendschau nicht aus, dass manche Investitionsvorhaben in Berlin wegen der Corona-Krise verschoben werden könnten. Am milliardenschweren Sanierungs- und Ausbauprogramm für die Berliner Schulen werde man aber in jedem Fall festhalten, so Müller.



Sendung: Inforadio, 07.04.2020, 09:20 Uhr