dpa/Markus C. Hurek

Der Bürgermeister von Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin), Frank-Rudi Schwochow, ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, befindet er sich in häuslicher Quarantäne. Auch rund 30 Mitarbeiter der Verwaltung und drei Amtsleiter gelten als Kontaktpersonen und wurden vorläufig in die häusliche Isolation geschickt.