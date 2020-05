Ronald Pauliks Berlin Donnerstag, 28.05.2020 | 09:23 Uhr

Ich verstehe das Problem an deutschen Schulen nicht. Einfach mal über den Tellerrand nach Australien schauen. Dort gibt es schon seit 1951 Fernunterricht in der sogenannten School of the Air. Erst sogar lediglich über ein Funkvgerät, das über einen Fahrraddynamo angetrieben wurde. Wie wäre es, wenn man sich was von anderen Ländern abschaut was dort schon wunderbar läuft.